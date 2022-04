Holcim a carburé à plein régime au 1er trimestre

Zurich (awp) - Holcim a engrangé sur les trois premiers mois de l'année un chiffre d'affaires de 6,44 milliards de francs suisses, en hausse de 11,4% à périmètre constant. La rentabilité opérationnelle a progressé de manière plus que proportionnelle, l'excédent (Ebit) récurrent s'étoffant de plus de 16% à 614 millions, détaille le compte-rendu intermédiaire livré vendredi.

Le mastodonte zougois des matériaux de construction décoiffe ainsi les prévisions les plus optimistes du consensus concocté par AWP, qui plafonnaient les revenus à 6,29 milliards et l'Ebit à 475 millions.

Si toutes les régions ont contribué à l'augmentation des recettes, l'Asie-Pacifique fait comparativement pâle figure avec une croissance ajustée de 2%. L'Amérique latine affiche une progression de 12% quand les performances sur le Vieux continent, en Amérique du Nord ou encore au Moyen-Orient et en Afrique approchent, voire atteignent, 17%.

La performance a notamment été portée par les activités de toiture, dont l'Ebit récurrent a bondi de 17% à la faveur de l'intégration en mars de l'américain Malarkey Roofing Products.

La direction relève dans la foulée ses ambitions pour l'ensemble de l'exercice, tablant désormais une croissance généralisée de l'ordre de 8% à conditions comparables, contre 6% précédemment.

La progression des ventes doit même atteindre 10% en francs suisses et porter le chiffre d'affaires au-delà de 5 milliards. L'unité Solutions et produits devra pour ce faire étoffer sa contribution de plus de 10%.

La multinationale espère dégager un flux de trésorerie disponible de plus de 3 milliards.

