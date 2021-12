Holcim acquiert l'américain Malarkey Roofing Products

Zurich (awp) - Holcim va acquérir la société américaine Malarkey Roofing Products. La transaction est valorisée à 1,35 milliard de dollars (1,24 milliard de francs suisses) et sera entièrement financée en numéraire, a indiqué le groupe de matériaux de construction jeudi dans un communiqué.

Le géant du secteur prévoit des synergies de 40 millions de dollars par an d'ici à trois ans. L'opération aura un effet positif sur le bénéfice par action dès 2022. Elle sera finalisée au premier semestre 2022, écrit la société zougoise.

Malarkey est une société active sur le marché des toitures résidentielles. Après son intégration, le département Solutions et Produits représentera 30% du chiffre d'affaires d'Holcim.

En 2022, Malarkey prévoyait un chiffre d'affaires de 600 millions de dollars pour un résultat opérationnel (Ebitda) de 120 millions. Le marché des toitures résidentielles aux Etats-Unis est estimé à 19 milliards de dollars par an. Cette acquisition vient compléter celle de Firestone Building Products en avril, le spécialiste des toits plats aux Etats-Unis.

Malarkey Roofing Products a été fondée en 1956 par Herbert Malarkey et a son siège social à Portland, dans l'Oregon, indique Holcim. La société possède des sites de production dans l'Oregon, en Californie et dans l'Oklahoma. Cette acquisition permettra à Holcim de pénétrer davantage un nouveau segment du marché de la construction, allant de la couverture et de l'isolation à la rénovation. La transaction est soumise à l'approbation du régulateur américain.

"L'acquisition de Malarkey Roofing Products est un excellent départ pour notre stratégie 2025 baptisée 'accélérer la croissance verte', qui nous permettra d'élargir notre division Solutions & Produits et de devenir un leader mondial des systèmes de toiture", a déclaré Jan Jenisch, directeur général d'Holcim, cité dans le communiqué.

