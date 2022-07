Holcim : acquisition de General Beton en Roumanie

Holcim indique avoir acquis General Beton Romania, le plus grand acteur indépendant du béton prêt à l'emploi en Roumanie, avec un chiffre d'affaires net 2022 estimé à 45 millions d'euros, desservant les grands centres urbains du pays dont la capitale Bucarest.



La transaction intégrera l'expertise de General Beton, ainsi que ses 160 employés et ses huit usines de béton prêt à l'emploi. Holcim Roumanie exploitera désormais 27 installations de béton prêt à l'emploi.



Outre la production et la vente de béton, General Beton Romania propose des services de logistique et de laboratoire. L'acquisition est conforme à l'objectif d'Holcim de générer une croissance rentable avec des solutions de construction innovantes.



