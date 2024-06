Holcim : acquisition du groupe Cand-Landi en Suisse

Holcim a acquis le groupe Cand-Landi en Suisse pour promouvoir la décarbonation et la construction circulaire.



Cand-Landi, avec un chiffre d'affaires de 70 millions de CHF et 250 employés, est spécialisée dans le recyclage, la gestion des déchets, les granulats et le béton prêt à l'emploi.



Cette acquisition permettra à Holcim d'accélérer la décarbonation de son usine d'Eclépens et d'augmenter le recyclage des matériaux de démolition de 100 000 tonnes par an.







