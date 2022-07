Holcim : aides de l'UE pour deux projets dans le carbone

Holcim indique avoir obtenu deux investissements du Fonds d'innovation de l'Union européenne (UE) pour deux projets innovants de capture, d'utilisation et de stockage du carbone en Allemagne et en Pologne, utilisant des technologies du groupe.



L'UE soutiendra Carbon2Business, qui fait partie du projet Westküste 100 en Allemagne, où le carbone capturé par l'usine Holcim de Lägerdorf sera transformé en carburant synthétique pour le secteur de la mobilité et en matière première pour l'industrie chimique.



Elle aidera aussi le projet Go4ECOPlanet d'Holcim en Pologne, qui vise à créer une chaîne de CSC de bout en bout, du captage du CO2 depuis son site de Kujawy jusqu'au stockage offshore en mer du Nord, pour en faire une usine zéro émissions nettes d'ici 2027.



