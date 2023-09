Holcim : ambitions affichées dans les toitures

A l'occasion d'une journée investisseurs aux États-Unis, Holcim fait part de ses objectifs d'atteindre, dans son activité de systèmes de toiture avancés, plus de six milliards de dollars de chiffre d'affaires et plus de 1,3 milliard d'EBIT d'ici 2026.



Cette nouvelle ambition se fonde sur une croissance supérieure au marché et sur une hausse plus que proportionnelle de la rentabilité, 'grâce aux technologies de pointe, à la vente de systèmes, à la réfection de toitures et à la durabilité avec plus de 40 sites de pointe'.



'Avec nos marques emblématiques d'Elevate et Malarkey à Duro-Last, nous offrons la gamme la plus complète de technologies allant du commercial au résidentiel', affirme Jamie Gentoso, global head solutions & products.



