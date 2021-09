Holcim : cession de l'activité au Brésil

Holcim fait part d'un accord avec CSN (Companhia Siderúrgica Nacional) pour lui céder son activité au Brésil pour une valeur d'entreprise de 1,025 milliard de dollars, cession qui renforce son bilan et réduit significativement son ratio de dette.



Le fournisseur suisse de matériaux de construction précise que le périmètre ainsi cédé comprend cinq cimenteries intégrées, quatre stations de broyage, six sites de granulats et 19 usines de béton prêt à l'emploi.



'La cession marque une autre étape dans notre transformation pour devenir leader mondial en solutions de construction durables et innovantes, nous donnant de la flexibilité pour investir dans des opportunités de croissance attractive', explique le CEO Jan Jenisch.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.