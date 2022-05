Holcim : commande de 10 camions hybrides Hypertruck ERX

Hyliion a annoncé jeudi que le premier cimentier mondial, Holcim, lui avait commandé 10 de ses motopropulseurs pour poids lourds Hypertruck ERX, un système combinant gaz naturel et batterie électrique.



La start-up texane précise que la commande est destinée à remplacer une flotte existante de camions diesel aujourd'hui exploitée par Holcim au niveau de ses activités dans le Texas et l'Oklahoma.



Le système de propulsion Hypertruck ERX est basé sur un générateur embarqué de gaz naturel renouvelable, auquel est associé une série de batteries légères permettant d'alimenter une transmission électrique.



D'après Hyliion, cette technologie hybride élimine l'angoisse de l'autonomie inhérente à l'utilisation de véhicules électriques conventionnels à batterie, dont l'infrastructure de recharge reste limitée.



La solution ERX affiche une autonomie similaire au diesel, avec une accélération néanmoins plus rapide.



