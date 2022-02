Holcim confiant dans la poursuite de sa croissance

Zurich (awp) - Le géant des matériaux de construction Holcim a enregistré une solide progression en 2021, portée notamment par le rachat de Firestone aux Etats-Unis. Le groupe, qui se dit peu exposé en Ukraine et en Russie, mise sur une poursuite de la croissance cette année.

Le patron de Holcim, Jan Jenisch, s'est dit vendredi "très confiant" dans la poursuite de la dynamique de croissance qu'a connue le groupe en 2021. La multinationale zougoise a généré un chiffre d'affaires de 26,83 milliards de francs suisses, en hausse de 16%, grâce à "l'augmentation des volumes dans toutes les régions et tous les secteurs d'activités", ainsi que la "solidité des prix".

L'acquisition de l'américain Firestone Building Products, spécialisé dans les toitures, a participé à la performance de la division Solutions et produits (+90,8% à 3,61 milliards), qui contribue à hauteur de 13% aux ventes du groupe. D'ici 2025, cette part doit atteindre 30%. La société, qui s'oriente vers des activités moins gourmandes en énergie et moins polluantes, reste encore largement dépendante de ses activités dans le ciment (+9%) qui totalise 16,4 milliards de francs suisses.

En janvier, Holcim a mis la main sur le français PRB, spécialiste des enduits de façade, qui dispose "d'un grand carnet de commandes", a ajouté le directeur général.

L'an passé, la rentabilité opérationnelle s'est aussi améliorée, avec un Ebit récurrent de 4,61 milliards (+25,5% ou 25,7% sur une base comparable) et une marge afférente de 17,2%, après 15,9%. Le bénéfice net ajusté a crû de presque 29% à 2,44 milliards.

Les actionnaires se verront proposer un dividende enrobé de 10% à 2,20 francs suisses. Le rendement du capital investi a atteint 8,9%, dépassant l'objectif de 2022 fixé à plus de 8,0%.

Ralentissement en 2022

Le géant des matériaux de construction ne compte pas d'activité en Ukraine et a "une présence limitée en Russie", où les ventes représentent moins de 1% du chiffre d'affaires mondial de Holcim, a déclaré son directeur général. Selon lui, il est trop tôt pour évaluer les éventuels effets de ce "terrible conflit" sur les autres pays d'Europe de l'est, où Holcim connaît une forte demande et où les carnets de commandes sont remplis, notamment "en Pologne et en Roumanie".

En 2022, le groupe s'attend à une croissance des ventes nettes de plus de 6% à périmètre égal. L'Ebit récurrent ajusté doit aussi croître, sans que des chiffres soient précisés. Il mise également sur un flux de liquidités libres de plus de 3 milliards. La division Solutions et produits doit enregistrer une croissance à deux chiffres.

Stifel salue la capacité de Holcim à faire face aux difficultés comme les tensions géopolitiques et la hausse des prix de l'énergie. Les perspectives sont plutôt optimistes, notamment en termes de tarification. Il est clair que le changement de direction du groupe vers moins de carbone avance à un rythme soutenu. La Banque cantonale de Zurich (ZKB) ne tarissait pas non plus d'éloges, soulignant un résultat convaincant trimestre après trimestre.

A 12h07, le titre Holcim gagnait 0,7% à 45,99 francs suisses dans un SMI en gain de 1,7%.

