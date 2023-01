Holcim considère que la loi sur l'inflation américaine l'aide en Amérique du Nord

Le plus grand cimentier du monde s'attend à ce que ses ventes en Amérique du Nord représentent la moitié de son activité dans les prochaines années, contre environ 40% actuellement, a déclaré Miljan Gutovic au Reuters Global Markets Forum.

"Je m'attends à ce que l'Europe soit moins forte que les États-Unis, mais avec la dernière loi sur la réduction de l'inflation que nous avons, nous pensons qu'aux États-Unis, surtout au second semestre, nous aurons un fort élan."

"Pour nous, ce (l'Amérique du Nord) est toujours le marché le plus attractif", a déclaré Gutovic, qui est également le responsable mondial de la décarbonisation chez Holcim.

L'IRA, considéré comme le plus grand paquet climatique de l'histoire des États-Unis, vise à favoriser les efforts de décarbonisation, à réduire les émissions de gaz à effet de serre et à créer des incitations fiscales majeures pour les énergies propres.

Holcim s'est fixé des objectifs de durabilité et a lancé il y a deux ans une gamme de produits à faible teneur en carbone, dont le ciment. "Nous avons maintenant des ciments dont la teneur en CO2 est jusqu'à 90 % inférieure à celle du segment traditionnel. Ces produits ont le vent en poupe sur le marché", a déclaré M. Gutovic.

En outre, la société a plusieurs efforts de décarbonisation par le biais de projets de capture, d'utilisation et de stockage du carbone en cours de développement.

La société suisse a publié des résultats plus solides que prévu pour le troisième trimestre en octobre de l'année dernière, enregistrant une performance exceptionnelle en Amérique du Nord qui a compensé un léger ralentissement en Europe.

M. Gutovic s'attend à des volumes toujours plus faibles en Europe, mais il entrevoit une reprise de ses activités en Allemagne et en France au cours du second semestre 2023.

Il est également optimiste quant aux activités de l'entreprise en Europe de l'Est, car les carnets de commandes semblent "sains".

"À notre grande surprise, dans les pays voisins de l'Ukraine, nous n'avons pas constaté de baisse significative des volumes. En fait, nous avons constaté une forte performance des volumes dans des pays comme la Roumanie", a déclaré Gutovic.

Gutovic s'attend à un niveau d'activité similaire dans les fusions et acquisitions de la société cette année, car il voit plus d'opportunités de consolidation.

"En ce qui concerne les marchés émergents, nous resterons dans certains d'entre eux tandis que les autres, en fonction de ce que nous voyons dans le futur, il pourrait y avoir quelques désinvestissements supplémentaires, en particulier en Afrique et dans d'autres parties du monde", a-t-il déclaré.

