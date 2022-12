Holcim : double classement A par le CDP

Holcim indique que le CDP lui a octroyé un double classement 'A' pour la gestion du climat et de l'eau, reconnaissant ainsi le leadership du fournisseur de matériaux de construction en matière de développement durable.Holcim est ainsi l'une des 15 entreprises en Europe et la première de son secteur à obtenir un score double 'A', sur 15.000 entreprises notées dans le monde. Il s'agit du troisième classement consécutif du groupe suisse sur la liste 'A' du CDP.'Le classement sur la liste 'A' du CDP démontre l'élan de notre trajectoire vers le zéro net et notre concentration sur la préservation de la nature et de l'eau dans l'ensemble de nos opérations', commente le CEO Jan Jenisch.Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.