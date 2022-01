Holcim : émission de deux obligations durables

Holcim annonce avoir émis avec succès deux obligations liées à la durabilité sur le marché du franc suisse, pour des montants de 325 et 100 millions de francs suisses, avec des échéances respectives en 2026 et 2032 pour un coût de 0,35% et 0,90% par an.



'Ces obligations ont attiré de nouveaux investisseurs ESG, démontrant leur confiance dans la solidité financière, la stratégie et la capacité d'Holcim à atteindre nos objectifs de durabilité', commente la directrice financière Géraldine Picaud.



Cette transaction marque d'une étape importante dans son parcours pour atteindre plus de 40% d'accords de financement durable, par lesquels les investisseurs ont droit à un coupon plus élevé si l'entreprise n'atteint pas des objectifs climatiques.



