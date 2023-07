Zurich (awp) - Le titre Holcim évoluait en hausse jeudi matin à la Bourse suisse, porté par une croissance organique des ventes et de la rentabilité au premier semestre supérieure aux prévisions. La direction a confirmé ses ambitions pour l'ensemble de l'année.

Vers 09h30, l'action du géant zougois des matériaux de construction montait de 1,8% à 60,62 francs suisses, alors que l'indice vedette SMI gagnait 0,91%.

Suite aux nombreuses cessions et acquisitions réalisées par le groupe ces dernières années et la stratégie d'une "croissance verte", Holcim va renforcer son activité Solutions et Produits, ont souligné les analystes de Vontobel. Ce domaine, qui est désormais recensé comme unité à part entière, comprend notamment les produits pour les toitures, l'isolation, les tuiles adhésives et les produits pour façades, ont détaillé les experts de la banque dans un commentaire.

Pour la Banque cantonale de Zurich (ZKB), le deuxième trimestre a été "solide". Toutes les régions ont contribué à la croissance, sauf la nouvelle division Solutions et Produits. Mais cette dernière devrait accélérer dans le courant de l'année, ont assuré les experts de l'établissement cantonal dans un commentaire. Ces derniers tablent en seconde partie d'année sur un rapport "avantageux" entre les coûts et les prix, qui devrait "plus que compenser" le ralentissement conjoncturel.

