Holcim finalise l'acquisition du français PRB

Zurich (awp) - Le géant des matériaux de construction Holcim a bouclé le rachat du fabricant vendéen d'enduits de façade, de colles et de revêtements PRB.

L'entreprise française PRB, qui devrait atteindre 340 millions d'euros (354,9 millions de francs suisses) de revenus en 2022, permet à Holcim d'étendre son portefeuille de solutions de construction spécialisées en Europe, aux côtés du belge PTB-Compaktuna.

Ce rachat s'inscrit dans la stratégie du géant zougois de générer d'ici 2025 environ 30% du chiffre d'affaires dans le domaine des Solutions & Produits d'ici 2025. Il mise sur une croissance à deux chiffres du marché de la réparation et de la rénovation en France.

Miljan Gutovic, à la tête de la région EMEA (Europe, Moyen-Orient et Afrique), a souhaité la bienvenue "à tous les membres du groupe PRB" dans le communiqué. Le fabricant de produits de revêtements du bâtiment, créé en 1975, dispose de plus de 700 employés, d'un centre de recherche et développement, de cinq sites de fabrication, de 26 entrepôts ainsi que de 1300 distributeurs.

L'opération avait été annoncée en janvier par Holcim pour une finalisation au deuxième trimestre.

