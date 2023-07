Zurich (awp) - Holcim accroît son soutien dans l'innovation dans le secteur de la construction. Le géant zougois du ciment et autres matériaux de construction investit en tant que commanditaire 110 millions de dollars (95,65 millions de francs suisses) dans le fonds américain de capital-risque Suffolk Technologies.

Le fonds apporte son soutien à des jeunes pousses à la pointe de l'innovation dans le secteur de la construction, de la durabilité à l'intelligence artificielle (IA), précise mercredi Holcim. Le géant zougois s'engage à soutenir les nouvelles entreprises les plus prometteuses en leur donnant accès à des capitaux ainsi qu'à sa technologie, son expertise et ses opérations pour maximiser leur potentiel de croissance et de mise à l'échelle.

Le portefeuille de la plateforme comprend des solutions de construction permettant d'atteindre une neutralité carbone vérifiable. Il se concentre aussi sur les équipements de stockage d'énergie visant à une électrification des processus dans la construction et sur des solutions basées sur l'IA qui améliorent la planification des chantiers.

Suffolk Technologies représente l'activité d'investissement en capital-risque de l'entreprise de construction américaine Suffolk, établie à Boston. Suffolk Technologies investit dans startups en phase de démarrage et de croissance dans les domaines de l'immobilier et du développement, de l'architecture, de l'ingénierie et de la construction, de la gestion immobilière et des villes intelligentes.

