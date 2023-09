Holcim : ouverture d'un centre d'innovation à Lyon

Holcim annonce l'ouverture ce jour de son centre d'innovation pour 'présenter ses solutions de construction durable et servir de laboratoire de cocréation pour accélérer la construction à faible émission de carbone, circulaire et économe en énergie dans le monde entier'.



Situé dans le centre mondial de R&D de Holcim à Lyon et réparti sur trois étages, ce hub offre des espaces de travail pour accueillir des start-ups et des think tanks afin d'accélérer ensemble l'innovation, et comporte une salle d'exposition immersive.



'Il servira également de plate-forme de dialogue urbain pour explorer l'avenir des villes durables et leur construction via des expositions et des événements interactifs', ajoute le fournisseur suisse de matériaux de construction.



