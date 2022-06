Holcim : partenariat avec Habitat for Humanity

Le fournisseur suisse de matériaux de construction Holcim annonce avoir conclu avec l'ONG Habitat for Humanity un partenariat pour accélérer l'accès à un logement abordable grâce à une plateforme numérique innovante.



Ensemble, ils déploient un portail en ligne de logements abordables pour permettre aux familles à faible revenu d'accéder au financement ainsi qu'aux matériaux de construction et aux solutions de manière sûre et transparente.



Le premier projet a été déployé au Mexique et permet la rénovation abordable de 600 logements dans les régions de Bajio et Veracruz. Holcim et Habitat for Humanity prévoient d'autres collaborations à travers les Amériques et l'Asie-Pacifique.



