Holcim : partenariat en vue d'abris d'urgence plus durables

Le cimentier suisse Holcim a annoncé mardi qu'il allait collaborer avec la fondation Norman Foster en vue de réinventer les abris d'urgence et de les transformer en logements plus durables.



Le groupe de matériaux de construction explique qu'il compte travailler avec l'organisme à but non lucratif afin de concevoir des hébergements fabriqués à partir de matériaux innovants à faibles émissions de carbone.



L'idée est de parvenir à développer un procédé permettant de déployer quelque 1000 abris et un centre médical en une seule journée.



'A l'heure actuelle, plus de 80 millions de personnes dans le monde ont été forcées de quitter leur domicile', rappelle Jan Jenisch, le directeur général de Holcim.



'Les abris d'urgence ne doivent pas se contenter de juste constituer un toit au-dessus de leurs têtes: ils doivent aussi leur permettre d'accéder à la dignité et à la sécurité d'un foyer', explique-t-il.



Au-delà du recours à du ciment à faibles émissions, le groupe prévoit de s'appuyer sur son expertise dans les structures préfabriquées légères, les ciments verts pour la stabilisation des sols et le logement accessible.



Au Kenya, Holcim a récemment réussi à concevoir une maison abordable via la technologie d'impression par 3D.



