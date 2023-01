Holcim poursuit ses emplettes avec une nouvelle acquisition aux USA

Zurich (awp) - Le géant des matériaux de construction Holcim poursuit son expansion avec une nouvelle acquisition d'activités outre-Atlantique, portant à trois le nombre de transactions effectuées depuis le début de l'année. Les Etats-Unis sont devenus le principal marché du groupe zougois, selon les analystes.

La société, née de la fusion il y a dix ans entre le groupe français Lafarge et suisse Holcim, a annoncé lundi le rachat de 13 carrières de sables et d'agrégats auprès de l'américain Pioneer Landscape Centers. Les détails financiers de l'opération n'ont pas été précisés.

Holcim met ainsi la main sur 13 sites, renforçant sa présence dans les agglomérations de Denver, Phoenix et Colorado Springs, a-t-il précisé dans un communiqué. Ce rachat complète également une opération similaire réalisée en décembre dernier à Greeley, dans le Colorado.

"Cette transaction apporte des synergies importantes à nos activités de béton prêt à l'emploi", a estimé le directeur régional de Holcim pour l'Amérique du Nord, Toufic Tabbara, évoquant "la forte croissance attendue dans la région".

L'entreprise, qui en est à sa troisième acquisition depuis le début de l'année, a souligné que ce nouveau rachat faisait partie de sa stratégie à l'horizon 2025, visant à soutenir sa croissance par le biais de rachats complémentaires dans les activités d'agrégats - sable, gravillon et cailloux - et du béton prêt à l'emploi.

Des cessions aussi

En janvier, Holcim avait racheté l'italien Nicem et le français Chrono Chape. L'année dernière, outre plusieurs petits rachats, le groupe avait aussi obtenu le feu vert des autorités pour la cession de plusieurs activités, notamment de ses actifs brésiliens repris par Companhia Siderúrgica Nacional (CSN) et de ses filiales indiennes Ambuja Cements et ACC vendues au groupe Adani pour 6,4 milliards de francs suisses.

Dans le contexte de la guerre en Ukraine et des sanctions internationales contre la Russie, Holcim a par ailleurs cédé ses activités en Russie à l'équipe de direction sur place.

Revenant sur l'opération du jour aux Etats-Unis, les analystes de Vontobel ont remarqué que ce pays était devenu "le plus grand marché unique de Holcim" et "devrait être un moteur de croissance pour le groupe au vu de l'activité de construction dans l'industrie et les infrastructures", dans le contexte de la relocalisation de certaines activités sur le sol américain.

Les investisseurs approuvaient quant à eux cette nouvelle opération. A la Bourse suisse, l'action Holcim montait de 0,5% à 52,44 francs suisses, dans un indice SMI à l'équilibre.

al/vj