Holcim : prévisions relevées après un 3ème trimestre 'record'

Le cimentier suisse Holcim a annoncé vendredi avoir révisé à la hausse ses prévisions pour l'ensemble de l'exercice 2022 après une performance 'record' au troisième trimestre.



Le groupe de Zoug a vu son chiffre d'affaires trimestriel grimper de plus de 16% à périmètre comparable, à 8,04 milliards de francs suisses, alors que le consensus ne visait que 7,70 milliards.



Son résultat opérationnel courant (Ebit) a quant à lui progresser de 7,7% à données comparables pour atteindre 1,55 milliard de francs suisses, un chiffre là encore supérieur aux prévisions du marché (1,48 milliard).



Suite à ces performances meilleures que prévu, le groupe a relevé son objectif de croissance du chiffre d'affaires pour cette année, désormais anticipé à au moins 12% à périmètre comparable, contre +10% jusqu'ici.



Son résultat opérationnel courant devrait quant à lui croître à un rythme proche de 5% à données comparables, alors que le groupe visait simplement une croissance 'positive' jusqu'à présent.



Holcim, qui a récemment obtenu 7,3 milliards de dollars de cessions en Inde et au Brésil, a prévu par ailleurs de lancer dès le mois prochain un programme de rachat d'actions de deux milliards de francs suisses.



L'objectif, explique-t-il, est de procéder à l'acquisition de 40 millions de titres d'ici au mois de mai 2023.



Le titre Holcim coté sur Euronext Paris progressait de 1,1% vendredi matin suite à toutes ces annonces.



