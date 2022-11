Holcim : quittera la Bourse de Paris le 30 décembre prochain

Le cimentier suisse Holcim annonce la radiation de ses actions d'Euronext Paris afin de simplifier sa structure de cotation, à compter du 30 décembre 2022. Cette décision concentrera la cotation des actions Holcim dans son principal marché, le SIX Swiss Exchange (SIX), reflétant le déplacement des volumes hors d'Euronext Paris au fil des ans. Cette simplification réduira encore les exigences et les coûts administratifs. Le Conseil d'administration d'Euronext Paris SA a approuvé cette décision.



Pour accompagner cette radiation, Holcim met en place une procédure de facilité de cession volontaire conformément aux règles et règlements d'Euronext Paris.



Les actions Holcim continueront d'être négociées sous le symbole " HOLN " sur le SIX.



Les actionnaires d'Holcim Ltd négociant sur Euronext Paris se verront proposer les options suivantes : conserver leurs Actions Holcim Euronext, céder seuls leurs Actions Holcim Euronext ou participer à la procédure de cession volontaire.