Holcim : rachète Nicem

Holcim a acquis Nicem, un leader du carbonate de calcium moulu dans le nord de l'Italie, basé près de Bergame. Le carbonate de calcium est une matière première très polyvalente et à faible teneur en carbone qui est utile pour un large éventail d'applications. La large clientèle de Nicem couvre des secteurs allant de la construction au plastique, au caoutchouc et aux peintures. Avec cette acquisition, les matières premières à faibles émissions de Nicem accéléreront la formulation verte des solutions de construction durable d'Holcim, d'ECOPact à ECOPlanet.



L'acquisition de Nicem fait progresser la " Stratégie 2025 – Accélérer la croissance verte " d'Holcim en alimentant davantage la croissance avec des compléments dans les activités de granulats et de béton prêt à l'emploi.