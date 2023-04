Holcim rachète Sivyer Logistics, un spécialiste du recyclage

Zurich (awp) - Le géant de la construction Holcim poursuit ses emplettes avec l'acquisition du britannique Sivyer Logistics, spécialisé dans le recyclage des déchets de construction et démolition. Les détails financiers de la transaction n'ont pas été mentionnés.

Sivyer traite chaque année 1 million de tonne de matériaux, notamment à Londres. Par ailleurs l'entreprise produit également des éléments recyclés pour le secteur de la construction, précise le communiqué.

Le rachat devrait permettre au groupe zougois d'atteindre son objectif de pouvoir recycler d'ici 2025 environ 10 millions de tonnes de déchets de construction et démolition, l'un des buts de sa stratégie 2025. Sivyer Logistics a été fondé en 1862 et dispose de six sites à Londres.

