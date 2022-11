Holcim : retire d'Euronext Paris pour simplifier sa structure de cotation

Le cimentier suisse Holcim (0,33% à 48,24 francs suisses), qui avait fusionné en 2015 avec le français Lafarge, a annoncé la radiation de ses actions d'Euronext Paris, à compter du 30 décembre 2022 , afin de simplifier sa structure de cotation. Cette décision concentrera la cotation des actions Holcim dans son principal marché, le SIX Swiss Exchange (SIX), reflétant le déplacement des volumes hors d'Euronext Paris au fil des ans. Cette simplification réduira encore les exigences et les coûts administratifs. Le Conseil d'administration d'Euronext Paris SA a approuvé cette décision.



Pour accompagner cette radiation, Holcim met en place une procédure de facilité de cession volontaire conformément aux règles et règlements d'Euronext Paris.



Les actions Holcim continueront d'être négociées sous le symbole " HOLN " sur le SIX.



Les actionnaires d'Holcim Ltd négociant sur Euronext Paris se verront proposer les options suivantes : conserver leurs Actions Holcim Euronext, céder seuls leurs Actions Holcim Euronext ou participer à la procédure de cession volontaire.



Les titulaires d'Actions Holcim Euronext qui souhaitent vendre leurs Actions Holcim Euronext dans le cadre de la procédure de vente volontaire doivent demander à leurs intermédiaires financiers de livrer leurs Actions Holcim Euronext à BNP Paribas, agissant en tant qu'agent centralisateur, à tout moment du 28 novembre 2022 au 16 décembre 2022 compris.



Les salariés ou anciens salariés d'Holcim ayant reçu leurs Actions Holcim Euronext dans le cadre d'opérations d'actionnariat salarié (notamment actions gratuites ou stock-options) et qui détiennent leurs Actions Holcim Euronext au nominatif pur sur des comptes-titres tenus par BNP Paribas sont invités à lire attentivement les restrictions concernant les conditions de participation à la facilité de vente.



Les Actions Holcim Euronext livrées à BNP Paribas seront vendues sur le SIX Market à partir du 2 janvier 2023 au prix du marché en vigueur au moment de la vente.