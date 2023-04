Holcim révise à la hausse ses objectifs 2023

Le cimentier Holcim a vu ses ventes au premier trimestre 2023 diminuer de 11,1% à 5,7 milliards de francs suisses contre 6,44 milliards au premier trimestre 2022. Mais sa croissance organique s'est élevée à 8%, précise le groupe. Sur ce trimestre, l'EBIT récurrent progresse de 12 % en organique à 493 millions de francs suisses. Cette croissance a été tirée par de solides performances dans l'ensemble de nos activités de matériaux de construction", explique Jan Jenisch, le PDG du groupe.



En région Asie, Moyen-Orient et Afrique, ses recettes ont été pratiquement divisées par 2 (-48,8%) à 1,09 milliard (+8,3% organique). En revanche, en Europe, son chiffre d'affaires a bondi de 8,6% à 2,04 milliards, alors que l'Ebit récurrent a progressé de plus de moitié (58,7%).



Le cimentier a connu une croissance plus mitigée en Amérique du Nord (+5,5%) à 1,74 milliard, mais la performance opérationnelle a été quasiment divisée par deux (-47%).



Lors de la publication de ses résultats trimestriels, Holcim a revu ses prévisions à la hausse. Le cimentier vise une croissance organique du chiffre d'affaires supérieure à 6%; une croissance organique de l'EBIT récurrent supérieure à 10%, tout en réalisant une marge EBIT récurrente supérieure à 16%. Il table sur un flux de trésorerie disponible après leasing d'environ 3 milliards de francs suisses.