Holcim s'empare de six carrières dans l'Est de la France

Zurich (awp) - Le béhémoth des matériaux de construction Holcim a repris au groupe français Famy six carrières, situées dans l'Est de l'Hexagone. L'opération, pour un montant non dévoilé, renforce la présence de la multinationale zougoise en région Rhône-Alpes, souligne le communiqué publié mardi.

"J'accueille chaleureusement tous les employés du groupe Famy au sein de la famille Holcim," indique Miljan Gutovic, responsable régional pour l'Europe, le Moyen-Orient et l'Afrique, cité dans la publication.

Les sites sont bien situés pour approvisionner les zones urbaines de Dijon, Lyon ou encore Genève.

jh/ib