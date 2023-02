Holcim : va acquérir FDT Flachdach Technologie

Holcim a signé un accord en vue d'acquérir FDT Flachdach Technologie (FDT), un fabricant de toitures thermoplastiques, fortement implanté sur les marchés européens à forte croissance, dont le chiffre d'affaires net pour 2022 s'élève à 50 millions d'euros.



FDT complétera l'offre intégrée de toitures de Holcim et renforcera l'empreinte géographique de l'entreprise. Avec cette acquisition, les systèmes de toiture de Holcim dépasseront les quatre milliards de dollars de ventes nettes en avance sur le calendrier.



'FDT sera la pierre angulaire de notre expansion continue sur les marchés européens de la toiture les plus attractifs', souligne Jan Jenisch, directeur général de Holcim.



Cette acquisition fait progresser la 'Stratégie 2025 - Accélérer la croissance verte' de Holcim, dont l'objectif est d'étendre son activité solutions & produits à 30% des ventes nettes du groupe d'ici 2025.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.