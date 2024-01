Holcim Ltd est spécialisé dans la production et la commercialisation de matériaux de construction. Le CA par famille de produits se répartit comme suit : - ciment (56,5%) : 200,8 Mt vendues en 2021. A fin 2021, le groupe dispose de 266 cimenteries et stations de broyage dans le monde ; - béton prêt à l'emploi (19,1%) : 46,5 millions de m3 vendus (1 374 sites détenus) ; - granulats (11,1%) : 269,9 Mt vendues de sables, de graviers, de craies, etc. A fin 2021, Holcim Ltd dispose de 661 sites de production dans le monde ; - autres (13,3%). La répartition géographique du CA est la suivante : Europe (29,9%), Amérique du Nord (27,3%), Asie-Pacifique (22,2%), Amérique latine (9,7%), Afrique et Moyen Orient (9,1%) et autres (1,8%).

Secteur Matériaux de construction