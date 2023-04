Holcim victime de prise de bénéfices après un premier partiel solide

Zurich (awp) - Après une ouverture en nette hausse vendredi après la publication résultats trimestriels supérieurs aux attentes et des ambitions annuelles revues à la hausse, l'action Holcim a rapidement glissé dans le rouge à la Bourse suisse. Les investisseurs ont apparemment préféré empocher leurs gains, après que le titre a atteint son plus haut niveau depuis plus de cinq ans.

A 11h45, la nominative Holcim, qui avait atteint la barre des 60,00 francs suisses dans les premiers échanges (+1,8%), reculait de 0,4% à 58,66 francs suisses, se plaçant dans le ventre mou d'un SMI en hausse de 0,32%.

Bernd Pomrehn, de Vontobel, souligne la forte croissance organique réalisée dans l'ensemble des régions, à l'exception de l'Amérique du Nord (+0,2%), ainsi que la progression de 12,0% sur un an du résultat opérationnel (Ebit) récurrent.

Le fait que l'entreprise relève ses objectifs annuels aussi tôt dans l'année témoigne de sa confiance dans son portefeuille et en matière de fixation des prix, estime l'analyste, qui confirme dans la foulée sa recommandation d'achat (buy) et l'objectif de cours fixé à 65,00 francs suisses.

Son confrère Martin Hüsler, de la Banque cantonale de Zurich (ZKB) lui fait écho (surpondérer), relevant notamment que le prix élevé du ciment devrait plus que compenser l'essoufflement du marché et l'inflation des coûts.

Tobias Woerner, pour Stifel, se montre plus circonspect malgré des chiffres qualifiés de "solides" et voit dans l'absence d'indications sur les prix et les volumes un manque de transparence de la part de Holcim, qui rend difficile l'identification des moteurs de la croissance organique.

Par ailleurs, la contre-performance enregistrée aux Etats-Unis, où la rentabilité a plongé, devrait selon lui être suivie de près. La recommandation "hold" reste donc de mise, de même que l'objectif de cours de 57,00 francs suisses.

