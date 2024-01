Le groupe suisse Holcim va céder 100 % de ses activités en Amérique du Nord lors d'une introduction en bourse à New York qui pourrait valoriser l'entreprise à 30 milliards de dollars, a déclaré dimanche le géant des matériaux de construction, qui a également nommé un nouveau directeur général.

Miljan Gutovic, actuellement à la tête de l'Europe chez Holcim, remplacera Jan Jenisch en tant que PDG à partir du 1er mai, a déclaré la société, l'un des plus grands cimentiers au monde.

Il s'agit du plus grand remaniement chez Holcim depuis que la société suisse a racheté son rival français Lafarge en 2015, et la cession sera probablement achevée au cours du premier semestre 2025.

La scission pourrait valoriser la nouvelle société à environ 30 milliards de dollars, a déclaré M. Jenisch aux journalistes, Holcim ne conservant aucune participation.

"Nous allons procéder à une séparation complète de nos activités nord-américaines sur le marché des capitaux, de sorte que 100 % des activités seront cotées à la Bourse de New York", a déclaré M. Jenisch, qui s'est dit convaincu d'obtenir le soutien des actionnaires pour l'introduction en bourse.

L'entreprise américaine a pour objectif de faire passer son chiffre d'affaires annuel d'environ 11 milliards de dollars actuellement à plus de 20 milliards de dollars et de générer un bénéfice d'exploitation de plus de 5 milliards de dollars d'ici à 2030, a déclaré la société.

Le reste des activités mondiales de Holcim - en Europe, en Amérique latine, en Afrique et en Asie - resteront cotées à l'indice suisse SMI et se concentreront sur les solutions de construction telles que les produits de toiture.

Jenisch, qui dirige Holcim depuis 2017, restera président et dirigera la cotation prévue aux États-Unis, où les sociétés de matériaux de construction se négocient à des multiples de bénéfices plus élevés qu'en Europe, ce qui pourrait améliorer sa valorisation.

Décrivant les États-Unis comme l'un des marchés de la construction les plus attrayants au monde, M. Jenisch a déclaré que cette décision aiderait la nouvelle société à tirer parti de l'essor des infrastructures et de la construction dans la région.

Holcim est le plus grand cimentier d'Amérique du Nord, où il emploie 16 000 personnes sur 850 sites. Dans la région, l'entreprise est en concurrence avec des sociétés telles que Carlisle et RPM dans le domaine des produits et solutions de construction, et Eagle Materials et Summit Materials dans l'industrie du ciment.

Les activités américaines représentaient un quart des ventes de Holcim au cours des neuf premiers mois de 2023, et constituaient également la région la plus rentable de l'entreprise, avec une croissance moyenne des ventes de plus de 20 % au cours des dernières années. Les activités restantes de Holcim représenteront un chiffre d'affaires d'environ 17 milliards de francs suisses et emploieront 48 000 personnes.

Les activités américaines étaient "tout simplement trop prospères pour être gérées comme une filiale", a déclaré M. Jenisch. (Reportage de John Revill, édition de Bernadette Baum)