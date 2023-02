L'action Holcim recule légèrement après sa solide copie 2022

Zurich (awp) - L'action Holcim évoluait dans le rouge vendredi à la Bourse de Zurich, après avoir rendu une copie solide pour 2022 et annoncé un dividende amélioré. Le remplacement du président par l'actuel CEO et la recherche d'un successeur à ce dernier était plutôt bien vu par les analystes.

Vers 10h05, l'action perdait 0,1% à 57,26 francs suisses, dans un SMI en progression de 0,36%.

La multinationale zougoise a généré un chiffre d'affaires de 29,18 milliards de francs suisses en 2022, en hausse de 8,8% ou de presque 13% sur une base comparable. Le bénéfice net est ressorti à 3,30 milliards, une envolée de 44%, porté par les cessions. Le dividende proposé atteint 2,50 francs suisses par titre, après 2,20 francs suisses en 2021.

Vontobel salue cette amélioration de 14% du versement aux actionnaires et estime que le changement à la tête de la multinationale est bien préparé. Bernd Pomrehn retient que Holcim a livré des résultats du 4e partiel meilleurs qu'attendu, tiré principalement par le rapport prix/coût en Europe. Les prévisions sont encourageantes, avec une hausse des ventes, de la marge et des flux de liquidités libres. Il recommande le titre à l'achat.

Stifel estime que les objectifs 2023, notamment une croissance des recettes de 3 à 5% sur une base comparable et une croissance supérieure à la moyenne de l'Ebit récurrent à périmètre constant, sont rassurants. Les analystes se disent aussi soulagés par le fait que Jan Jenisch reste dans l'entreprise et qu'il portera une double casquette pour une période limitée.

Les analystes d'UBS soulignent que l'arrivée prochaine d'un nouveau directeur général n'est pas vraiment une surprise, vu qu'un nouveau chef des finances, Steffen Kindler, prendra ses fonctions au 1er mai. Ils retiennent la bonne année signée par Holcim, en particulier une génération de flux de liquidités libres plus solide que prévu. La dette nette s'est réduite à 6 milliards. De plus, les perspectives sont positives et impliquent que le consensus soit revu à la hausse.

