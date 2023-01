Le PDG de Holcim veut poursuivre son expansion en Amérique du Nord -report

Holcim veut faire croître sa division solutions et produits jusqu'à environ 30% des ventes du groupe d'ici 2025, a déclaré M. Jenisch au site financier The Market.

L'entreprise a confirmé ces propos à Reuters.

"Nous sommes sur la bonne voie à cet égard, et elle peut se développer davantage", a déclaré M. Jenisch dans une interview publiée mercredi, selon The Market.

"J'espère que nous aurons encore une ou deux bonnes opportunités d'acquisition. Dans quelques années, les trois piliers d'égale importance que sont Ciment, Granulats/Béton et Solutions & Produits devraient chacun représenter un tiers des revenus."

Solutions et Produits, qui fournit des produits utilisés dans l'imperméabilisation, la toiture et l'isolation, représente déjà la plus grande partie des activités de Holcim aux États-Unis, le plus grand marché de Holcim, a déclaré M. Jenisch.

"Rien que dans le domaine de la toiture, nous y réalisons un chiffre d'affaires de plus de 3 milliards de dollars", a-t-il déclaré. "Les segments des toitures, des façades et des systèmes de mortier sont des marchés énormes.

"Le secteur des toitures représente à lui seul un volume de marché de 30 milliards de dollars aux États-Unis, et avec l'Europe et l'Amérique latine, cela représente 50 milliards de dollars. Ce marché est énormément attractif, permettant une bonne croissance et des marges élevées."

Holcim a acheté cette semaine une installation de matage de fibre de verre aux États-Unis pour renforcer son activité de toiture, ainsi que 13 carrières de sable et de granulats dans les régions de Denver, Phoenix et Colorado Springs.

L'entreprise pourrait également se lancer dans la fabrication de façades à l'avenir par le biais d'acquisitions, a déclaré M. Jenisch.

Holcim, qui a réduit son exposition aux marchés émergents de 50 % de son chiffre d'affaires à environ 20 %, n'a pas non plus subi de pression pour vendre son activité aux Philippines, où une cession prévue a échoué en 2020.

"À l'époque, une vente de cette activité était importante car elle avait une valeur de transaction de 2,1 milliards de dollars et nous avions besoin d'argent pour rembourser la dette", a déclaré Jenisch.

"Cette pression n'existe plus. Aux Philippines, nous sommes le leader du marché et nous faisons de l'argent."