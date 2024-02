Zurich (awp) - Le géant des matériaux de construction Holcim publiera mercredi 28 février ses résultats pour l'exercice 2023. Treize analystes ont contribué au consensus d'AWP:

2023E (en mio CHF) consensus AWP fourchette 2022A estimations ventes nettes 26'984 26'776 - 27'765 29'189 13 Ebit récurrent 4722 4654 - 4817 4752 12 - marge (en %) 17,5 17,3 - 17,8 16,3 12 (en CHF) dividende par action 2,66 2,50 - 2,90 2,50 12 T4 2023E croissance des ventes T4 2022A sur base comparable (%): 5,5 3,0 - 7,7 9,5 5

FOCUS: les analystes observeront non seulement la performance financière, mais aussi l'autonomisation des activités en Amérique du Nord annoncée il y a trois semaines. Les informations sur la procédure de séparation et la cotation à Wall Street l'année prochaine seront aussi regardées de près. La nouvelle direction des futures activités autonomisées est également attendue au tournant.

Concernant les chiffres, les spécialistes tablent sur un recul des ventes et de la rentabilité, notamment en raison de la cession des activités dans le ciment en Inde et au Brésil. La marche des affaires devrait avoir été solide en Europe et en Amérique du Nord, mais en repli en Asie et en Amérique du Sud.

OBJECTIFS: en octobre, la direction avait précisé ses ambitions pour l'ensemble de 2023 avec une marge Ebit supérieure à 17%, contre plus de 16% jusqu'ici. Le reste de la feuille de route avait été confirmé, avec une croissance organique des ventes de plus de 6% et de l'Ebit supérieure à 10%, ainsi qu'un flux de trésorerie disponible (FCF) d'environ 3 milliards de francs suisses.

A l'horizon 2026, Holcim vise un chiffre d'affaires de plus de 10 milliards de francs suisses en Europe, pour un résultat d'exploitation (Ebit) de plus de 1,6 milliard. D'ici 2030, la croissance organique en Europe doit atteindre 4% pour les ventes nettes et 8% pour l'Ebit.

POUR MÉMOIRE: fin janvier, le géant des matériaux de construction avait annoncé vouloir autonomiser et introduire en Bourse ses activités en Amérique du Nord d'ici la première moitié de 2025. Un nouveau patron doit par ailleurs prendre les commandes de la multinationale zougoise.

Le groupe prévoit d'autonomiser la totalité de ses activités outre-Atlantique, sous forme de spin-off, afin de "soutenir la croissance à long terme dans un marché nord-américain en croissance rapide". "Nous allons accélérer la croissance et dégager de la valeur pour nos actionnaires", avait souligné le président et directeur général Jan Jenisch.

La structure finale de la future entité devra être dévoilée en seconde partie d'année. Une assemblée générale extraordinaire devra valider l'opération au premier trimestre 2025.

Les activités en Amérique du Nord doivent enregistrer une marge opérationnelle brute (Ebitda) de 27% et des ventes supérieures à 11 milliards de dollars en 2023. D'ici 2030, elles devraient dégager un chiffre d'affaires net supérieur à 20 milliards et un résultat d'exploitation (Ebit) de 5 milliards.

COURS DE L'ACTION: depuis le début de l'année, le titre Holcim a pris 5%, faisant nettement mieux que l'indice SMI (+3,2%).

ba/jb/an/al/fr