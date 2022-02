Zurich (awp) - Holcim présente vendredi 25 février ses résultats 2021. Dix analystes ont contribué au consensus AWP:

2021E (en mio CHF) consensus AWP fourchette 2020A estimations chiffre d'affaires net 26'519 26'326 - 26'650 23'142 10 Ebit récurrent 4583 4560 - 4612 3676 8 bénéfice net ajusté 2314 2241 - 2362 1900 6 (en CHF) dividende par action 2,01 2,00 - 2,10 2,00 8 T4 2021E croissance du chiffre d'affaires T4 2020A base comparable (en %) 4,3 2,9 - 7,6 1,5 4

FOCUS: les analystes s'attendent à un résultat solide au dernier partiel 2021, même si l'élan devrait avoir ralenti. Ils tablent sur une croissance des recettes à deux chiffres, tandis que l'Ebit récurrent ne devrait avoir progressé que dans le bas de la fourchette au 4ème partiel.

OBJECTIFS: en octobre, le cimentier a revu à la hausse ses objectifs en matière de bénéfice pour 2021, visant une hausse du résultat avant intérêts et impôts (Ebit) récurrent d'au moins 22% sur une base comparable, contre 18% auparavant.

Holcim a aussi relevé la barre en termes de perspectives à moyen terme. Le groupe, qui procède à un toilettage de ses activités et tient à réduire sa dépendance au ciment, veut que la nouvelle division Solutions & Products, créée suite au rachat de Firestone, contribue à hauteur de 30% aux recettes, soit environ 6 milliards de dollars d'ici 2025.

Il veut continuer ses acquisitions, qui doivent rapporter autour de 4 milliards de recettes, a expliqué Jan Jenisch en novembre. Le chiffre d'affaires des activités liées aux toitures devrait doubler à 4 milliards de dollars d'ici la même année.

Le rendement du capital global (ROIC) doit atteindre 10% d'ici 3 ans, contre un objectif de 8% auparavant. La croissance sur une base comparable visée reste entre 3 et 5% par an d'ici 2025. L'Ebit doit croître de manière plus que proportionnelle.

POUR MEMOIRE: Holcim veut rendre son portefeuille moins gourmand en CO2, l'incitant à se débarrasser de certaines activités en Irlande du Nord, en Zambie et au Brésil. Dans le même temps, il a procédé à des rachats en Belgique, en France et aux Etats-Unis. Il a aussi mis au point des produits estampillés plus durables.

En décembre, Holcim a assuré que les faits reprochés par la justice française à Lafarge sur ses activités en Syrie ont été "cachés" au groupe zougois pendant le processus de fusion avec le cimentier français. La justice française a auditionné pour la seconde fois en novembre des représentants de Lafarge, représentés par le président de Holcim, Beat Hess.

Début septembre, la Cour de cassation a décidé de renvoyer devant la cour d'appel de Paris le débat sur la mise en examen de Lafarge pour "complicité de crimes contre l'humanité" dans l'enquête sur ses activités en Syrie jusqu'en 2014. La plus haute juridiction de l'ordre judiciaire a invalidé la décision de la chambre de l'instruction d'annuler ces poursuites.

COURS DE L'ACTION: après le plus haut sur plusieurs années atteint en avril à 58,46 francs suisses, le titre connaît des hauts et des bas. A 48 francs suisses, il se situe 4% au-dessus de son niveau de début d'année.

