Zurich (awp) - Le géant des matériaux de construction Holcim publie vendredi 30 juillet ses résultats au premier semestre 2021. Au total, 12 analystes ont participé au consensus d'AWP:

S1 2021E (en mio CHF) consensus AWP fourchette S1 2020A estimations chiffre d'affaires 12'242 11'910 - 12'690 10'693 10 Ebit récurrent 1850 1753 - 1907 1194 11 - marge Ebit (%) 16,7 15,2 - 19,7 11,2 3 T2 2021E T2 2020A chiffre d'affaires 6876 6548 - 7328 5400 10 croissance base comp. (%) 18,6 14,3 - 21,3 -17,0 10 Ebit récurrent 1327 1225 - 1379 932 9 - marge (%) 19,4 19,4 17,3 3

FOCUS: Holcim devrait afficher un solide rebond au premier semestre après le net repli occasionné l'année dernière par la pandémie de coronavirus. Les analystes tablent sur une envolée du chiffre d'affaires et du résultat opérationnel. L'Ebit récurrent devrait avoir progressé dans toutes les régions. Les intervenants s'intéresseront aussi à toute déclaration sur les objectifs financiers pour l'année en cours.

OBJECTIFS: sur une base comparable, le chiffre d'affaires doit accélérer cette année entre 3% et 5%. L'Ebit, toujours sur une base comparable, doit quant à lui afficher une progression de 10%, contre +7% dans les précédentes estimations, avait indiqué le groupe en avril. Le rendement des fonds propres doit dépasser 8%.

POUR MÉMOIRE: début juillet, l'entreprise a changé de nom, s'appelant dorénavant Holcim. Le raccourci à la Bourse suisse est désormais HOLN et non plus LHN. Le siège du groupe a quant à lui déménagé de Rapperswil-Jona à Zoug.

Holcim a définitivement réglé une affaire juridique aux Etats-Unis avec des plaignants autour de l'utilisation de terrains expropriés après la révolution cubaine, avait récemment rapporté la Sonntagszeitung. Ce règlement vient confirmer un pré-accord qui avait été annoncé fin mai dernier.

En France, la Cour de cassation a reporté au 7 septembre ses décisions dans l'enquête sur les activités en Syrie jusqu'en 2014 du cimentier français Lafarge, accusé notamment de "complicité de crimes contre l'humanité".

COURS DE L'ACTION: depuis le début de l'année, l'action Holcim a pris 9,2%, faisant moins bien que son indice de référence SMI (+12,3%).

RECOMMANDATIONS D'ANALYSTES selon AWP Analyser:

acheter: 18 conserver: 2 vendre: - objectif de cours moyen: 65,73 francs suisses

Prévisions détaillées:

(en mio CHF) S1 2021E S1 2020A analyste +/-% chiffre d'affaires: 10'693 Goldman Sachs 12'690 Creuset Oddo BHF 12'647 Edelfelt Jefferies 12'325 Johnson JPMorgan 12'217 Rall Vontobel 12'200 Pomrehn Barclays 12'127 Ahmed ZKB 12'115 Hüsler UBS 12'098 Kuglitsch Stifel 12'095 Woerner Morgan Stanley 11'910 Ekblom consensus AWP: 12'242 +14,5 Ebit récurrent : 1194 Oddo BHF 1907 Vontobel 1899 Credit Suisse 1876 Kjellberg UBS 1867 Jefferies 1857 ZKB 1853 JPMorgan 1847 Stifel 1846 Barclays 1840 Berenberg 1800 Goad Morgan Stanley 1753 consensus AWP: 1850 +54,9 marge Ebit (%) 11,2 Jefferies 19,7 Stifel 15,3 Barclays 15,2 consensus AWP: 16,7 (en mio CHF) T2 2021E T2 2020A +/-% chiffre d'affaires: 5400 Goldman Sachs 7328 Oddo BHF 7285 JPMorgan 6855 Jefferies 6847 Vontobel 6838 Stifel 6802 Barclays 6765 ZKB 6753 UBS 6736 Morgan Stanley 6548 consensus AWP: 6876 +27,3 - croissance base comp. (%): -17,0 Jefferies 21,3 JPMorgan 20,0 Oddo BHF 19,6 Vontobel 19,6 Barclays 18,5 UBS 18,4 ZKB 17,0 Morgan Stanley 14,3 consensus AWP: 18,6 Ebit récurrent: 932 Oddo BHF 1379 Vontobel 1371 Credit Suisse 1348 UBS 1339 Jefferies 1329 JPMorgan 1319 Stifel 1318 Barclays 1315 Morgan Stanley 1225 consensus AWP: 1327 +42,4 marge Ebit (%) 17,3 Stifel 19,4 Barclays 19,4 Jefferies 19,4 consensus AWP: 19,4

Commentaires d'analystes:

ZKB (Martin Hüsler): Holcim stellte bisher für 2021 ein EBIT-Wachstum (lfl) von mindestens 10% in Aussicht. Wir gehen von einer Entwicklung von rund +18% aus und sehen bei der Guidance entsprechendes Erhöhungspotenzial. Die Aktie hat sich im bisherigen Jahresverlauf in etwa wie der SPI entwickelt. Wir erachten die Bewertung mit einem EV/EBITDA 2022E von 7.0x weiterhin als attraktiv. Auch die Dividendenrendite von rund 4% spricht unseres Erachtens für die Aktie. ÜBERGEWICHTEN

UBS (Gregor Kuglitsch): We expect revenues growth of +24.7% (LFL +18.4%; M&A +9.2% and FX -2.9%) and recurring EBIT growth of +44% (+42% LFL) to CHF1,339m. The basis of comparison is easy given last year's weakness but we expect Q2 EBIT to nearly match the Q219 level of CHF1,362m despite considerable FX headwinds. Firestone will contribute for the first time and we expect CHF54m EBIT contribution. We think a good Q2 is widely expected (see below) so the focus will be on outlook. We currently expect LFL EBIT growth of +4% in H2 (bringing FY to +23%) with margins slightly down by - 50bps. Guidance could provide some upside to this, at least on margins. BUY

JEFFERIES (Glynis Johnson): With a strong performance in LatAm & Asia we forecast a robust 2Q21. Mgmt confidence on price offsetting cost for 2H21 should reassure, and while we have upped our FY21 forecasts by mid-single digits, conservative 2H21 ests suggest consensus may continue to show momentum. At 6.7x 2022 EV/EBITDA the stock looks inexpensive. But with cash flow generation & disposal proceeds likely channelled into the next transformational deal, we see easier invt cases elsewhere. HOLD

hr/jb/al/rp