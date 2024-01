Holders Technology plc est une entreprise technologique basée au Royaume-Uni. La société fournit des laminés et des produits spécialisés pour la fabrication de cartes de circuits imprimés (PCB) et opère en tant que fournisseur de solutions d'éclairage et de contrôle sans fil (LCS). Les segments de la société comprennent les PCB et les LCS. Le segment PCB comprend PCB United Kingdom (UK) et PCB Germany, qui distribue des produits, des équipements et des fournitures à l'industrie du circuit imprimé. Le segment LCS fournit des composants d'éclairage et de commande sans fil, des produits d'éclairage et des solutions d'éclairage, et comprend LCS UK et LCS Germany. Les filiales détenues à 100 % par la société comprennent Holders Technology GmbH, spécialisée dans les matériaux et les composants, et Holders Technology UK Limited, spécialisée dans les produits et les composants.

Secteur Equipements et pièces électroniques