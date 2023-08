Holly Energy Partners, L.P. a pour activité principale l'exploitation d'un réseau d'oléoducs, de réservoirs de stockage, de terminaux de distribution et d'installations de chargement de produits pétroliers et de pétrole brut au Colorado, en Idaho, en Iowa, au Kansas, au Missouri, au Nevada, au Nouveau-Mexique, en Oklahoma, au Texas, en Utah, dans l'État de Washington et au Wyoming, ainsi que d'unités de traitement de raffineries en Utah et au Kansas. Ses segments comprennent les pipelines et les terminaux, ainsi que les unités de traitement des raffineries. Le segment des pipelines et des terminaux comprend les pipelines de produits pétroliers et de pétrole brut, les terminaux, les installations de stockage et les rampes de chargement qui soutiennent les activités de raffinage et de commercialisation de HF Sinclair et d'autres raffineries dans les régions du Mid-Continent, du Sud-Ouest et du Nord-Ouest des États-Unis. Le segment des unités de traitement de raffinerie comprend cinq unités de traitement de raffinerie sur deux des sites de raffinage de HF Sinclair. Ses pipelines de produits intermédiaires sont constitués de trois pipelines parallèles qui relient la raffinerie de Navajo et les installations de Lovington et d'Artesia.