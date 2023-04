GSTechnologies progresse dans sa demande auprès de la FCA

(Alliance News) - Les titres suivants sont les principaux gagnants et perdants parmi les petites capitalisations du London Main Market ce mardi.

PETITES CAPITALISATIONS - GAGNANTS

GSTechnologies Ltd, en hausse de 31% à 1,47 pence, fourchette de 12 mois 0,27 pence-1,85 pence. La société de technologie avec des activités dans les paiements blockchain et les services financiers, le change et l'échange de cryptoactifs note la récente hausse du prix de son action. Elle confirme que sa demande d'admission de stablecoin dans le bac à sable réglementaire de la Financial Conduct Authority du Royaume-Uni continue de progresser. La FCA a indiqué verbalement que la demande était admissible et qu'elle faisait l'objet d'un examen par un groupe et d'une évaluation plus approfondie. "La société s'attend à recevoir la décision concernant la demande d'admission dans le bac à sable à la mi-mai 2023 et, dans l'intervalle, la société continue d'aider la FCA à examiner la demande d'admission dans le bac à sable", indique-t-elle. Les stablecoins sont des cryptomonnaies dont la valeur est arrimée ou liée à une autre devise, une marchandise ou un instrument financier.

Hollywood Bowl Group PLC, en hausse de 2,1% à 250,60 pence, fourchette de 12 mois 161,40p-286,50p. L'opérateur de bowling à dix quilles a déclaré que le chiffre d'affaires du semestre clos le 31 mars a augmenté de 11 % par rapport à l'année précédente pour atteindre un record de 111,1 millions de livres sterling, contre 100,2 millions de livres sterling l'année précédente. Il a noté "une forte demande continue de la part des clients", avec une croissance du chiffre d'affaires à périmètre constant de 3,5 %. Au cours de la période, il a ouvert Hollywood Bowl Speke et Puttstars Peterborough, qui fonctionnent tous deux "au-delà des attentes de la direction". Tout en étant "conscient" du contexte économique, Hollywood a déclaré qu'il était confiant dans ses perspectives pour l'ensemble de l'exercice 2023. Elle a ajouté qu'elle prévoyait d'annoncer son dividende intérimaire en même temps que ses résultats semestriels en mai. L'entreprise de bowling Ten Entertainment Group PLC a progressé de 2,9 % dans le cadre d'une lecture croisée positive.

PETITES CAPITALISATIONS - PERDANTS

Petrofac Ltd, en baisse de 2,1% à 73,22p, fourchette de 12 mois 45,38p-161,20p. L'action de la société de services énergétiques poursuit sa tendance baissière, ayant perdu 7,6% au cours de la semaine dernière. Mardi dernier, Jefferies a ramené la note de l'action de "acheter" à "conserver". Il a également réduit son objectif de prix de 160 à 70 pence. Au cours des douze derniers mois, les actions de la société de services énergétiques ont baissé de 36 %. Cependant, l'action a bondi d'environ 70 % à la fin du mois de mars, après avoir remporté un contrat de parc éolien aux côtés d'Hitachi Ltd.

