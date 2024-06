(Alliance News) - Hollywood Bowl Group PLC a souligné lundi la forte croissance de ses activités au Canada en annonçant un chiffre d'affaires record pour les six premiers mois de l'année financière.

Les actions de Hollywood Bowl étaient en hausse de 0,1% à 332,30 pence à Londres lundi matin. Le titre était monté plus tôt à 349,00 pence.

Au cours du semestre qui s'est achevé en mars, l'exploitant de centres de bowling de Hemel Hempstead, en Angleterre, a déclaré que le bénéfice avant impôt avait augmenté de 11 % pour atteindre 29,5 millions de livres sterling, contre 26,7 millions de livres sterling l'année précédente.

Le chiffre d'affaires a augmenté de 8,1 %, passant de 110,2 millions de livres sterling à 119,2 millions de livres sterling. Au Royaume-Uni, le chiffre d'affaires à périmètre constant a augmenté de 1,3 %, dépassant pour la première fois les 100 millions de livres sterling. La croissance totale du chiffre d'affaires au Canada a été de 47 % pour atteindre 15,9 millions de livres sterling, les centres de bowling canadiens ayant enregistré une croissance de 8,0 % sur une base LFL.

Hollywood Bowl a déclaré que la demande était "résiliente" et que la croissance serait soutenue par son "bilan solide et son modèle commercial générateur de liquidités".

Reflétant l'amélioration de la rentabilité, Hollywood Bowl a augmenté le dividende intérimaire de 22 % à 3,98 pence, contre 3,27 pence l'année précédente.

Le directeur général, Stephen Burns, a déclaré : "Nous continuons à nous attendre à une croissance modeste à données comparables, même si la comparaison avec l'année précédente est très forte, grâce à notre innovation axée sur le client et à l'investissement dans notre stratégie de croissance rentable. Nous sommes confiants dans les perspectives du Hollywood Bowl et dans notre capacité à saisir l'opportunité à plus long terme d'étendre notre parc à plus de 130 centres au cours des dix prochaines années".

Hollywood Bowl a déclaré que deux centres britanniques et un centre canadien devraient ouvrir au cours du second semestre de l'exercice en cours, et que la réserve de nouveaux centres continue de s'étoffer.

"Notre pipeline de nouveaux centres est solide, avec six contrats déjà signés et d'autres en cours d'élaboration et de légalisation. Nous restons confiants dans notre capacité à poursuivre notre plan d'une moyenne d'au moins trois nouvelles ouvertures au Royaume-Uni par an", a déclaré la société.

Par Jeremy Cutler, journaliste à Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2024 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.