Hollywood Bowl marque sa place au Canada avec trois nouveaux centres de bowling

(Alliance News) - Hollywood Bowl Group PLC a déclaré jeudi qu'il a acheté trois entreprises de bowling basées au Canada pour 12 millions de dollars canadiens, soit environ 7,5 millions de livres sterling.

L'opérateur de bowling de dix quilles basé à Hertfordshire, en Angleterre, a déclaré qu'il achèterait HLD Investments Inc, Mountain View Bowl Inc et Wong & Lewis Investments Inc en espèces. HLD Investments opère sous le nom de YYC Bowling & Entertainment, tandis que Wong & Lewis opère sous le nom de Let's Bowl.

Les trois centres de divertissement opèrent sur le marché de Calgary, chacun avec des pistes de bowling à dix quilles, des offres de restauration, de boissons et de divertissement.

Hollywood Bowl a déclaré que ces acquisitions soutiennent sa stratégie de croissance sur le marché canadien "fragmenté".

En 2022, la société a d'abord annoncé une incursion sur le marché canadien avec l'acquisition de Teaquinn Holdings Inc pour 10,6 millions de livres sterling.

Teaquinn se compose de Splitsville, un exploitant de centres de bowling de dix quilles, et de Striker Bowling Solutions, un fournisseur et installateur d'équipements de bowling pour les entreprises.

Au cours de la période de douze mois se terminant le 30 septembre, les trois centres de quilles ont généré des revenus de 7,1 millions de dollars canadiens et un bénéfice avant intérêts, impôts et amortissement de 2,8 millions de dollars canadiens.

Hollywood Bowl a noté que l'entreprise a connu un commerce "solide" depuis que les restrictions Covid-19 ont été assouplies au début du mois de mars 2022, et qu'elle dépasse actuellement les résultats de son exercice 2019, avant la pandémie.

La société s'attend à ce que les acquisitions améliorent les bénéfices au cours de l'exercice financier se terminant le 30 septembre 2023.

Le directeur général, Stephen Burns, a déclaré : "Elles marquent une étape importante vers notre expansion prévue de la marque Splitsville au Canada, où il existe une demande importante d'expériences de loisirs abordables et familiales. Il s'agit de nos premiers centres sur l'important marché de l'Alberta, et avec Pat Haggerty, notre président et directeur général canadien, et son équipe, nous sommes impatients d'appliquer nos connaissances et notre expérience à ces centres."

Les actions du Hollywood Bowl ont augmenté de 2,6 % à 243,66 pence chacune à Londres jeudi.

Par Sophie Rose, journaliste d'Alliance News

