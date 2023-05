Le Hollywood Bowl célèbre une croissance à deux chiffres de son chiffre d'affaires, mais son bénéfice baisse

(Alliance News) - Hollywood Bowl Group PLC a annoncé mardi une baisse de son bénéfice semestriel mais a fait état d'une croissance "record" de son chiffre d'affaires.

L'opérateur de bowling basé dans le Hertfordshire, en Angleterre, a déclaré que le bénéfice avant impôts pour le premier semestre de l'année se terminant le 30 septembre était de 26,7 millions de livres sterling, soit une baisse de 20% par rapport aux 33,4 millions de livres sterling de l'année précédente. Les frais administratifs ont augmenté de 23 %, passant de 48,9 millions de livres sterling à 60 millions de livres sterling. Toutefois, si l'on exclut le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée de l'année précédente, le bénéfice avant impôt a augmenté de 7,7 %, passant de 24,8 millions de livres sterling.

Le chiffre d'affaires, quant à lui, a augmenté de 10 % pour atteindre 110,2 millions de livres sterling, contre 100,2 millions de livres sterling l'année précédente. Si l'on exclut l'avantage lié à la TVA, les recettes ont augmenté de 21 %, passant de 91,3 millions de livres sterling à 110,2 millions de livres sterling. Hollywood Bowl a déclaré que l'acquisition récente de Teaquinn Holdings Inc a contribué à environ 11,3 millions de livres sterling de revenus.

Hollywood Bowl a déclaré un dividende intérimaire de 3,27 pence, en hausse de 9,0 % par rapport aux 3,00 pence de l'année précédente.

En ce qui concerne l'avenir, Hollywood Bowl a déclaré que ses activités commerciales étaient conformes à ses attentes actuelles et qu'il était prévu d'ouvrir entre 15 et 20 nouveaux centres d'ici la fin de l'exercice 2025. Hollywood Bowl possède actuellement 64 centres au Royaume-Uni et au Canada.

Le directeur général, Stephen Burns, a déclaré : "Nous sommes pleinement engagés dans notre programme d'investissement continu dans tous les domaines. Ceci, combiné à notre stratégie de croissance durable et rentable, donne au conseil d'administration un grand sentiment de confiance dans nos perspectives d'avenir".

"Nous sommes fiers que les familles et les amis continuent de choisir nos offres inclusives et abordables pour leurs dépenses de loisirs, et nous sommes déterminés à maintenir cette tendance tout au long du second semestre."

Les actions de Hollywood Bowl étaient en hausse de 0,8 % à 262,08 pence chacune à Londres mardi matin.

Par Sabrina Penty, journaliste à Alliance News

