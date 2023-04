Le Hollywood Bowl cite la demande de loisirs pour augmenter ses revenus semestriels

(Alliance News) - Hollywood Bowl Group PLC a déclaré mardi qu'il avait bénéficié des dépenses des clients en matière de loisirs, malgré la crise du coût de la vie.

L'opérateur de bowling basé dans le Hertfordshire, en Angleterre, a déclaré que les revenus du semestre clos le 31 mars étaient en hausse de 11% par rapport à l'année précédente, atteignant un record de 111,1 millions de livres sterling, contre 100,2 millions de livres sterling l'année précédente. Il a noté "une forte demande continue de la part des clients", avec une croissance du chiffre d'affaires à périmètre constant de 3,5 %.

La société a déclaré que son activité "attire les clients à la recherche d'expériences de loisirs inclusives à vivre ensemble".

Au cours de la période, elle a ouvert le Hollywood Bowl Speke et le Puttstars Peterborough, qui fonctionnent tous deux "au-delà des attentes de la direction".

Tout en étant "conscient" du contexte économique, Hollywood a déclaré qu'il était confiant dans ses perspectives pour l'ensemble de l'exercice 2023. Il a déclaré qu'il prévoyait d'annoncer son dividende intérimaire en même temps que ses résultats semestriels en mai.

"Notre modèle d'entreprise hautement générateur de liquidités et notre isolation des pressions inflationnistes liées au coût des marchandises et de l'énergie nous permettent de continuer à nous développer et à investir dans notre portefeuille, tant au Royaume-Uni qu'au Canada", a déclaré le directeur général Stephen Burns.

Les actions du Hollywood Bowl ont augmenté de 2,4 % à 251,50 pence chacune à Londres mardi matin.

