Hollywood Bowl Group plc est un opérateur international de loisirs. Les principales activités de la société sont l'exploitation de centres de bowling et de mini-golf, la fourniture et l'installation d'équipements de bowling, ainsi que le développement de nouveaux centres et d'autres activités connexes. Ses segments comprennent le Royaume-Uni et le Canada. Ses marques comprennent Hollywood Bowl, Puttstars, Striker Bowling Solutions, Splitsville et d'autres. Sa marque principale de bowling de dix quilles, dont les centres sont situés dans des parcs de loisirs ou de vente au détail. Hollywood Bowl est une marque de bowling de dix quilles, dont les centres sont généralement situés dans des emplacements de choix dans des parcs de loisirs ou de vente au détail. La société possède environ 73 centres de bowling et cinq centres de mini-golf, chacun équipé en moyenne de 24 pistes de bowling ou de trois parcours de mini-golf de neuf trous, d'un bar avec licence, d'un restaurant et d'une zone d'amusement proposant les jeux les plus récents conçus pour divertir tout le monde. La société exploite des pistes de bowling à dix quilles dans des centres situés au Royaume-Uni et au Canada.

Secteur Loisirs et détente