Holmen AB est une société basée en Suède qui opère principalement dans le secteur des produits papetiers. L'entreprise fabrique du papier d'impression, du carton et du bois scié et mène des activités de production forestière et énergétique. Les activités de l'entreprise sont réparties en cinq secteurs. Le secteur Holmen Paper fabrique du papier pour magazines et livres, du papier journal blanc et coloré, et du papier pour annuaires téléphoniques dans deux usines en Suède et une en Espagne. Le secteur d'activité Iggesund Paperboard produit des cartons solides blanchis (SBB) et des cartons pour boîtes pliantes (FBB) destinés à l'emballage des produits de consommation et à l'impression graphique dans une usine en Suède et une autre au Royaume-Uni. Le secteur Holmen Timber produit du bois de menuiserie en pin et du bois de construction en épicéa dans deux scieries suédoises. Le secteur Holmen Skog est responsable des forêts et de l'approvisionnement en bois de l'entreprise. Le secteur d'activité Holmen Energi est chargé des activités hydroélectriques et éoliennes de l'entreprise.

Secteur Papeterie