Hologic inaugure son centre d'innovations à Aix-en-Provence.

Ce site à la pointe de la technologie a également vocation à devenir le nouveau siège social d’Hologic France.

Hologic, une entreprise de technologies médicales innovantes, principalement orientées sur l'amélioration de la santé des femmes, inaugure ce jour son nouveau centre d’innovations à Aix-en-Provence. Cette annonce, qui fait suite à l'acquisition par Hologic, en 2019, de la société SuperSonic Imagine (SSI), basée, elle aussi, à Aix-en-Provence, démontre une nouvelle fois l'engagement de l’entreprise dans la région EMEA (Europe – Moyen-Orient – Afrique).

Ce communiqué de presse contient des éléments multimédias. Voir le communiqué complet ici : https://www.businesswire.com/news/home/20220324005090/fr/

Innovation Center in Aix-en-Provence, France (Photo: Business Wire)

Ces nouveaux locaux viendront soutenir les activités d’Hologic autour de la technologie des ultrasons et de l’imagerie médicale, renforçant l’offre dédiée au parcours de soins pluridisciplinaire d’Hologic dans la santé mammaire au travers de solutions de diagnostic précoce, dépistage moléculaire et traitement chirurgical.

« Hologic, acteur majeur de la santé des femmes, met à disposition des professionnels de santé des technologies innovantes pour les aider à détecter, diagnostiquer et traiter les maladies le plus tôt et le plus efficacement possible. » déclare Antoine Bara, Directeur Général d’Hologic France. « L’investissement significatif réalisé en France illustre l’engagement constant d’Hologic en faveur de l’innovation et de l’amélioration de la santé et du bien-être des 3,9 milliards de femmes dans le monde. »

Le site accueillera également le nouveau siège social d’Hologic en France. Il servira de centre névralgique pour renforcer l'expertise des professionnels de santé, tout en développant le marché européen, créant ainsi un meilleur accès à une technologie qui réduit le doute des soignants et augmente la confiance des patients ; reflétant l'ambition d'Hologic d’améliorer la santé des femmes dans le monde grâce à la découverte et au développement de produits et de services innovants qui profitent à tous : patients et professionnels de santé.

Hologic, un acteur engagé pour améliorer la santé de la femme, a récemment publié l'indice mondial de santé des femmes Hologic en France (https://hologic.womenshealthindex.com/fr). Cet indice est un engagement pluriannuel qui identifie cinq dimensions de la santé des femmes qui, combinées, expliquent plus de 80% de l’espérance de vie à la naissance : accès aux soins de prévention, opinions sur la santé et la sécurité, santé mentale, santé individuelle et satisfaction des besoins fondamentaux. Des améliorations dans l’une de ces dimensions peuvent permettre aux femmes de vivre en meilleure santé et plus longtemps. Cet indice, qui est une représentation de la perception de 2,5 milliards de femmes âgées de 15 ans et plus sur leur santé, est mis à disposition de tous : des communautés nationales, internationales et de tous les décideurs pour permettre une prise de conscience des inégalités et pour les sensibiliser sur l’importance de promouvoir la santé des femmes.

De plus amples informations sur l'indice et les données spécifiques à la France sont disponibles sur demande.

À propos d’Hologic, Inc.

Hologic est une société de technologies médicales innovantes dont l'objectif principal est d'améliorer la santé et le bien-être des femmes grâce au diagnostic et au traitement précoces. Ainsi, Hologic a notamment conçu et commercialisé le premier dispositif de mammographie 3D au monde pour lutter contre le cancer du sein, s’est positionné comme un acteur majeur du dépistage du cancer du col de l'utérus, des maladies sexuellement transmissibles (MST), des maladies respiratoires incluant le virus responsable de la COVID-19, et propose des dispositifs médicaux de chirurgie mini-invasive pour le traitement des fibromes et des saignements utérins anormaux.

Pour plus d'informations sur Hologic, visitez le site www.hologic.fr

Déclarations prospectives d’Hologic

Ce communiqué de presse peut comporter des informations prospectives concernant les risques et les incertitudes, notamment les déclarations relatives à l’utilisation des produits de diagnostic d’Hologic. Il est donc impossible de garantir que ces produits permettront d’obtenir les bénéfices décrits ici ou que ces bénéfices seront observés dans des conditions particulières, sur un patient donné. L’effet réel du recours aux produits ne peut être déterminé qu’au cas par cas, selon les circonstances et en fonction du patient. Par ailleurs, il est impossible de garantir que ces produits constitueront une réussite sur le plan commercial ou que le niveau de vente prévu sera atteint. Hologic rejette expressément toute obligation ou la possibilité de diffuser publiquement des mises à jour ou des révisions des déclarations émises dans les présentes pour faire apparaître les changements d’attentes ou toute modification des événements, conditions ou circonstances sur lesquels ces déclarations reposent.

Ces informations ne constituent pas une sollicitation ou une promotion de produits là où de telles activités sont interdites. Pour obtenir des informations spécifiques sur les produits disponibles à la vente dans un pays donné, veuillez contacter un représentant commercial Hologic local ou écrire à france@hologic.com.

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20220324005090/fr/