Hologic : lance le système Novodiag® pour les tests moléculaires à la demande en Europe

Ce lancement permet la disponibilité des avantages du système Novodiag pour un plus grand nombre de clients européens, tout en étendant l’offre de solutions moléculaires évolutives de classe mondiale de Hologic

Hologic, Inc. (Nasdaq : HOLX) a annoncé aujourd’hui le large lancement européen de son système Novodiag®, solution de diagnostic moléculaire entièrement automatisée, pour les tests de maladies infectieuses et de résistance aux antimicrobiens à la demande. Ce lancement intervient à la suite de l’acquisition de Mobidiag Oy par Hologic au mois de juin 2021, et permettra aux avantages du système Novodiag d’être disponibles pour un plus grand nombre de clients en Europe.

Le système Novodiag combine PCR en temps réel et capacités de micro-échantillons. Ceci permet l’identification de multiples pathogènes, dans un seul échantillon, ce qui offre un moyen simple et rapide d’identifier les patients les plus à risque, grâce à des tests ciblés et syndromiques à la demande. Son menu de tests CE-IVD inclut des tests à la demande hautement multiplexés, qui détectent les infections gastro-intestinales et la résistance aux antibiotiques, ainsi qu’un test ciblé pour la détection du SARS-CoV-2. Une solide gamme est également en cours de développement.

« Notre acquisition de Mobidiag visait à renforcer notre activité internationale de diagnostic. À travers le lancement du système Novodiag par Hologic, nous honorons à nouveau cet objectif », a déclaré Jan Verstreken, président du groupe, international, chez Hologic. « L’arrivée du système Novodiag dans notre portefeuille de solutions évolutives de diagnostic moléculaire offrira à davantage de clients en Europe un plus large choix de solutions répondant à leurs besoins, qu’il s’agisse de tester rapidement un patient dans son individualité, ou de dépister une population entière. »

L’actuelle offre de diagnostics de Hologic repose sur le système Panther®, plateforme de premier ordre, entièrement automatisée, du prélèvement jusqu’au résultat, conçue pour être utilisée dans des laboratoires aux volumes divers. Le système Novodiag est une technologie hautement multiplexée, dotée d’une ingénierie de précision, qui vise simplicité, exactitude et coût abordable dans le cadre d’un menu large et croissant de tests hautement et faiblement multiplexés. Il complète le système Panther, tout comme les solutions évolutives Panther, et enrichit l’offre de Hologic, permettant à la Société de répondre aux besoins de diagnostic croissants chez les clients, des laboratoires les plus réduits aux plus vastes.

Tuomas Tenkanen, PDG de Mobidiag, une société de Hologic, a déclaré : « Mobidiag réalise d’ores et déjà les avantages d’appartenir à la famille Hologic, et le lancement d’aujourd’hui permettra à Novodiag d’atteindre plus rapidement un marché de clients beaucoup plus étendu, en fournissant les avantages d’un système à la demande offrant facilité d’utilisation, haute capacité multiplex, et résultats rapides. »

Pour en savoir plus, rendez-vous sur https://www.hologic.com/hologic-products/novodiag-system.

À propos d’Hologic, Inc.

Hologic, Inc. est une entreprise novatrice de technologies médicales, principalement axée sur l’amélioration du bien-être et de la santé des femmes, à travers un dépistage et un traitement précoce. Pour de plus amples informations sur Hologic, consultez www.hologic.com.

Hologic, Mobidiag, Novodiag, Panther et les logos associés sont des marques commerciales et/ou des marques déposées de Hologic, Inc. et/ou de ses filiales aux États-Unis et/ou dans d’autres pays.

Déclarations prévisionnelles

Ce communiqué de presse est susceptible de contenir des informations prévisionnelles impliquant des risques et incertitudes, y compris les déclarations relatives au lancement du système Novodiag et des tests connexes. Il n’est pas certain que ces produits aboutissent aux avantages décrits dans le présent communiqué, ni à un succès commercial, ni au niveau de ventes prévu. Il n’est pas certain que ces efforts aboutiront à un succès, bénéficieront à la Société et ses actionnaires, ou s’amélioreront au fil du temps. Hologic décline expressément toute obligation ou engagement concernant la publication de mises à jour ou de révisions des déclarations figurant dans les présentes afin qu’elles reflètent tout changement au niveau des attentes, ou tout changement au niveau des événements, situations ou circonstances sur lesquels ces données ou déclarations sont fondées.

