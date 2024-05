Hologic, Inc. est le n° 1 mondial de la conception, de la fabrication et de la commercialisation de produits de diagnostic, de systèmes d'imagerie médicale et de produits chirurgicaux dédiés essentiellement à la santé des femmes. Le CA par domaine d'application se répartit comme suit : - diagnostic moléculaire (46,7%) : tests de diagnostic rapides destinés au dépistage de maladies humaines (infections sexuellement transmissibles, maladies respiratoires, maladies virales, maladies infectieuses, cancers du col de l'utérus et de la prostate, etc.) et de la fibronectine foetale ; - santé mammaire (35,5%) : solutions et systèmes de mammographie numérique et de biopsie mammaire ; - chirurgie gynécologique (15%) : dispositifs d'ablation de l'endomètre, systèmes d'intervention mini-invasive pour l'élimination hystéroscopique des pathologies intra-utérines ciblées (notamment les fibromes et les polypes). Le groupe propose également des systèmes de gestion des fluides utilisés dans les procédures hystéroscopiques ; - santé osseuse (2,8%) : systèmes d'imagerie osseuse, sonomètres osseux et ostéodensitomètres destinés à l'évaluation de la structure et de la densité osseuse, ainsi qu'à l'identification du risque de fractures ostéoporotiques. Le CA par source de revenus se ventile entre ventes de produits (81,4%) et de services (18,6%). La répartition géographique du CA est la suivante : Etats-Unis (75,9%), Europe (12,9%), Asie-Pacifique (6,3%) et autres (4,9%).

Secteur Equipement et technologie médicale avancés