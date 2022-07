HOMAG : Des solutions avancées pour l'usinage CNC et la technique de perçage, du mode de fonctionnement individuel à l'interconnexion…

12.07.2022

Au salon HOLZ-HANDWERK 2022, HOMAG présente une vaste sélection de machines destinées au groupe cible de l'usinage CNC et de la technique de perçage, des machines qui brillent chacune séparément ou qui contribuent à une amélioration optimale des performances grâce à un robot.

Le prodige en matière de gain d'espace - le nouveau centre d'usinage CNC vertical DRILLTEQ V-310. CENTATEQ N-510 avec table élévatrice pour une alimentation automatique et transporteur à courroie pour une évacuation automatique Les nombreuses propriétés de woodWOP en matière de programmation orientée pièces sont complétées par des outils de grande qualité.

NOUVEAU : le prodige en matière de gain d'espace : le nouveau centre d'usinage CNC vertical DRILLTEQ V-310.

Pour la première fois, le nouveau centre d'usinage vertical CNC DRILLTEQ V-310, un prodige en terme de gain de place en matière d'usinage de corps de meubles, est présenté au public. L'ergonomie et la facilité d'utilisation ont été au cœur du développement du modèle. La nouvelle machine se caractérise par une vaste gamme de fonctions dans un petit espace.

Profitez d'un centre d'usinage qui vous permettra d'accéder à de nouvelles possibilités en termes d'accessibilité et de fonctionnalité d'équipement. Une sélection allant jusqu'à 45 broches de perçage dans une configuration « split-head » et un axe C avec interface d'agrégat offrent de nombreuses possibilités d'usinage. Le concept d'aspiration amélioré et la fixation sans vide des pièces à usiner permettent d'économiser de l'énergie et de réduire les coûts.

NOUVEAU : le modèle CENTATEQ N-510. De nouvelles solutions complètes pour un travail efficace et une flexibilité maximale.

Les clients ont pu faire l'expérience en direct de la nouvelle série Nesting à Herzebrock, en novembre 2021, lors du salon HOMAG Treff. Elle répond à tous les souhaits actuels, mais aussi aux exigences futures : de l'artisanat de base à une orientation industrielle.

L'amélioration de la manutention et l'augmentation du débit ont été clairement mises en avant lors du développement de la nouvelle série Nesting. Les mots-clés ici sont, par exemple, les différentes tailles de table et les concepts d'automatisation qui sont conçus de manière optimale pour les groupes cible. La nouvelle génération fonctionne en mode individuel et de façon automatisée, à partir de 3 axes jusqu'à 5 axes et sur des tables de 1,25 × 2,5 m à 2,1 × 7,4 m, même pour le demi-format. Ses éléments essentiels sont un concept hautement modulaire et commutable de table à coussin d'air et à vide, ainsi qu'une nouvelle conception pour les composants d'aspiration, qui ont été optimisés à l'aide d'une simulation de flux CFD. Dans le domaine de la manutention des pièces à usiner, on trouve également des innovations qui peuvent être facilement étendues via le concept modulaire plug-and-play.

La nouvelle série Nesting est conçue et préparée de manière à ce que des composants supplémentaires tels que l'imprimante d'étiquette, la table élévatrice automatique ou encore le transporteur à courroie puissent être facilement montés et raccordés par plug-and-play.

En direct à Nuremberg, le modèle CENTATEQ N-510, qui permet, outre un usinage Nesting complet, un usinage 5 axes, car il est équipé de l'agrégat Drive5CS. D'une part, le perçage en rangées déjà connu, les rainures de dos de 8,5 mm, les barres lumineuses et les connecteurs pour meubles comme les tourillons, Mini Fix ou Cabineo peuvent être facilement usinés. Les onglets avec une lame de scie de 350 mm, des composants en bois massif tels que les marches d'escalier et les vantaux de porte ne posent également aucun problème au CENTATEQ N-510. Les systèmes de butée de haute précision permettent d'optimiser l'utilisation de la machine, car ils peuvent être commandés à des niveaux différents en fonction de l'application.

Logiciel woodWOP 8 : nouvelles fonctions. Nouvelles possibilités.

La nouvelle version de woodWOP présentée à l'automne 2021 est mise en avant avec sa grande zone graphique innovante qui affiche la pièce en trois dimensions. Le fraisage, le perçage mais aussi les traits de scie sont rapidement et facilement programmés par la saisie des paramètres d'usinage et représentés dans un graphique réaliste. Dès lors, les utilisateurs bénéficient de ces innovations.

L'assistant de contour fournit une assistance complète aux débutants pour programmer des pièces non rectangulaires.

La fonction de reconnaissance identifie non seulement les perçages, mais aussi les poches et les rainures dans un modèle de pièce 3D.

Les graphiques d'aide, les attributs supplémentaires et la vue formulaire simplifient la commande de tableaux de variables complets.

Le nouvel assistant d'encollage permet de programmer plus efficacement les pièces pour le placage de chants.

L'assistant pour formules définit facilement les formules même complexes et offre ainsi une option supplémentaire aux utilisateurs avancés.

Pour simplifier et améliorer l'efficacité, des paramètres éprouvés peuvent être enregistrés dans le CAM-Plug-in pour des applications comparables.