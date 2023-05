HOMAG : Production numérisée, automatisation et qualité de chant parfaite avec la série EDGETEQ S-500

16.05.2023

pack pièces étroites EDGETEQ S-500 (usinage de pièces particulièrement étroites ne dépassant pas 40 mm) pack Ergonomie (table à coussin d'air à l'entrée et à la sortie) logiciel woodCommander 5 pour plaqueuses de chants EDGETEQ S-500 - plus rapide, plus sûr et plus flexible. l'une des dernières innovations de la société HOMAG - la nouvelle génération de logiciels woodCommander 5 woodCommander 5 - lors de la sélection du paramètre, la cote est affichée sur la pièce Simulation de pièces en 3D avec trajectoire d'outil affichable ou masquable sur woodCommander 5

EDGETQ S-500 profiLine avec plug-in Edge Data Performance

La plaqueuse de chants EDGETEQ S-500, avec une vitesse d'avance de 16 à 25 m/min, est extrêmement flexible, hautement automatisée et équipée du logiciel woodCommander 5 ultramoderne.

L'agrégat de fraisage à dresser est équipé d'outils DIA. Combiné à la technique de joint invisible airTec d'HOMAG, l'agrégat d'encollage offre une grande flexibilité lors de l'encollage avec des colles thermofusibles EVA et PUR. L'agrégat de fusion PUR est également construit avec une capacité de fusion atteignant jusqu'à 6 kg/h. Le magasin assure l'alimentation automatique de six chants différents, le système servocommandé d'alimentation de chants réduisant les chutes de chants. La compensation d'épaisseur de chant pour compenser les tolérances du matériau de chant est intégrée dans la gestion des données de chant.

L'agrégat de coupe en bout automatique PK25 et l'agrégat de pré-fraisage BF10 permettent de démarrer le post-usinage. Avec l'agrégat de fraisage multiple MF21, l'agrégat de fraisage de forme FK30 et le racleur multiple MN21, la technique à 3 profils permet de passer automatiquement de 3 profils à un chanfrein. Outre des temps de réglage courts, vous obtenez une qualité reproductible de très haut niveau. Grâce au pack woodWOP de l'agrégat de fraisage de forme, le post-usinage de pièces préfabriquées avec des profils de postforming et de softforming est également possible sans problème.

L'agrégat de fraisage standard SF21 avec réglage automatique est utilisé pour le rainurage, le fraisage et le profilage. Pour le rainurage en mouvement avec l'avance dans des baguettes en bois massif, le modèle EDGETEQ S-500 est équipé d'un dispositif de sécurité spécial.

La nouvelle table à coussin d'air ergonomique à l'entrée et à la sortie de la machine assure une alimentation et une évacuation sûrs et confortables des pièces. Le chariot coulissant pour pièces de petite taille permet également d'usiner facilement les éléments de construction et les petites pièces.

EDGETEQ S-500 avec retour LOOPTEQ O-600 et alimentation de pièces WZ14

Le système d'alimentation des pièces WZ14, qui n'était jusqu'à présent disponible que pour les séries supérieures, est désormais également proposé pour les plaqueuses de chants de la série EDGETEQ S-500. Grâce aux cliquets coulissants allongés du WZ14, les pièces sont guidées en toute sécurité sous le presseur supérieur. Dans ce cadre, le bras radial de mise au format garantit des coupes parallèles précises, condition indispensable pour obtenir des angles droits exacts. Ainsi, même les pièces façonnées grossièrement peuvent être parfaitement usinées. Le système de retour de pièces LOOPTEQ O-600 est le complément idéal à l'EDGETEQ S-500. Et grâce à l'automatisation intelligente, un flux de matériel interconnecté à haute performance est possible entre les machines. La rotation définie lors du déplacement des pièces crée un retour de pièces orienté processus et les pièces finies peuvent être évacuées ou empilées.

Machine pour pièces étroites EDGETEQ S-500

Les utilisateurs de la machine pour pièces étroites EDGETEQ S-500 ont désormais la possibilité d'usiner avec précision des pièces particulièrement étroites ne dépassant pas 40 mm. En outre, la machine est équipée d'une nouvelle table à coussin d'air ergonomique à son entrée et à sa sortie. L'entrée et la sortie ergonomiques de la machine assurent une alimentation et un retrait sûrs et confortables des pièces. La technologie à 2 profils, ici avec les profils R1 et R2, sur l'agrégat de fraisage de forme PF21 apporte plus de flexibilité lors de l'usinage grâce au changement rapide et précis par simple pression d'un bouton sur le système de commande. Les temps de réglages mais aussi la longueur de la machine sont raccourcis, ce qui accroît la rentabilité.

Logiciel dernière génération : woodCommander 5

La série EDGETEQ S-500 est synonyme de systèmes de machines flexibles et efficaces en matière d'usinage de chants. Elle est maintenant équipée du logiciel woodCommander 5, qui offre des possibilités supplémentaires pour l'échange de données internes et externes. Il constitue la base de la production numérique d'aujourd'hui et de demain.

woodCommander 5 est plus rapide, plus sûr et plus flexible. Le logiciel sert à sélectionner les programmes d'usinage et de chant, à saisir les paramètres de production de manière sécurisée et rapide, ainsi qu'à créer des programmes de machine orientés pièces.

Plus rapide : grâce à un résumé intelligent des niveaux d'information, moins de clics mènent aux résultats souhaités. Les paramètres importants peuvent être affichés en fonction de la situation. Les images d'aperçu basées sur la simulation 3D permettent de changer de programme plus rapidement.

Plus sûr : la véritable simulation de pièce 3D, l'affichage des cotes directement sur la pièce 3D et le contrôle automatique des combinaisons de paramètres non autorisées garantissent une sécurité de fonctionnement élevée. De plus, avec moins de pièces d'essai, il est possible de réaliser des économies de temps et de coûts. Les différentes étapes d'usinage simulées sur la pièce et la trajectoire commutable de l'outil peuvent être déterminées au premier coup d'œil.

Flexibilité : grâce à la disposition personnalisable des paramètres, à la gestion intégrée des droits d'utilisateur et aux widgets, par exemple pour les programmes ou le matériau de chant, l'opérateur de la machine peut créer son propre environnement de configuration.

Gestion automatique des chants avec woodCommander 5

Le pack Edge Data (plug-in Edge Data + assistant de gestion des bandes de chant) vous permet d'accéder, directement sur la machine, à un catalogue regroupant toutes les données de bandes de chant des principaux fournisseurs. Cet assistant vous permet de garder une vue d'ensemble sur toutes les informations relatives à vos chants et sur votre stock de matériaux. Les principaux fournisseurs de chant, comme Rehau et Ostermann, fournissent déjà leurs informations à cet effet par le biais de tapio. Les données telles que l'épaisseur et la hauteur de chant ainsi que la longueur disponible du rouleau sélectionné sont transmises directement à la machine à l'aide du plug-in Edge Data de l'application de l'assistant de gestion des bandes de chant. Ainsi, vous n'avez plus besoin d'effectuer d'étapes intermédiaires manuelles et redondantes de saisie des données de bande de chant. Cela vous permet de gagner du temps tout en évitant d'éventuelles erreurs de saisie. Autre avantage : le transfert de données n'est pas à sens unique. En effet, la plaqueuse de chants signale également la longueur de reste du rouleau de chant à l'application. Ainsi, le stock de chant est toujours à jour, tant pour l'opérateur que pour les responsables de la préparation du travail et des achats.

Le plug-in Edge Data est disponible en deux versions selon l'équipement de la machine. La version « Basic » sert principalement à traiter la longueur de chant. La version « Performance » permet de traiter la longueur et l'épaisseur réelle de chant. Les tolérances d'épaisseur de chant sont ensuite compensées par le biais de la « compensation d'épaisseur de chant ».