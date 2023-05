HOMAG : présente au salon LIGNA une nouvelle version du système de gestion de la production ControllerMES

16.05.2023

le module ControllerMES « Formation automatique de piles » assure une disposition efficace et stable des composants sur chaque pile.

ControllerMES : les nouveaux modules d'automatisation accélèrent les processus de logistique et de préparation du travail et assurent la transparence sur tous les périphériques grâce aux tableaux de bord HTML5.

A l'occasion du salon LIGNA, HOMAG présente deux nouveaux modules ControllerMES pour renforcer l'automatisation des processus de production principaux avec une production de lots de pièces découpées et une mise en pile efficace et automatique. Vous pouvez aussi désormais suivre les performances de production sur tous les terminaux via des tableaux de bord HTML5.

Accélérer la mise en production avec la « constitution automatique de lots »

Nouveauté efficace de ControllerMES : la constitution automatique de lots. Sur la base de règles définies, le logiciel permet désormais la constitution optimale et automatisée des lots de pièces découpées. Avec ce système, la charge de travail des équipes qui préparent les processus de production est réduite à la surveillance des processus. Des corrections manuelles sont possibles à tout moment si nécessaire. Les premiers essais montrent que la formation automatique de lots peut réduire jusqu'à 70 % le travail de planification dans la préparation du travail. Les fabricants gagnent du temps et économisent des matériaux, tout en optimisant leurs déroulements de production.

Le lot de pièces découpées optimal est défini au cas par cas, en fonction des processus de fabrication en amont et en aval. Le système de régulation accorde la priorité au traitement des résultats d'optimisation : les améliorations des futurs processus de fabrication sont ainsi intégrées de façon ciblée. ControllerMES assure une visibilité constante sur les opérations et l'avancement des optimisations.

Gagner du temps avec une formation de piles toute en efficacité

La nouvelle formation automatique de piles permet une disposition optimale et stable des composants sur une pile. Ce système assure la sécurité des processus en éliminant le risque de pièces incorrectes dans la pile et en optimisant l'efficacité de chaque transport de piles. Grâce aux piles organisées de manière logique, il est possible de réduire les opérations logistiques et de fluidifier les flux dans les zones de stockage et les zones tampons.

La formation automatique de piles tient compte des différentes structures de pile, comme les dimensions de la base, la hauteur maximale, le facteur de stabilité ou la consolidation des produits au sein d'une pile. Après sa configuration, ControllerMES transmet la composition de pile au trieur automatisé ou au portail en charge de la mise en pile.

Transparence sur les KPI de production pertinents

Le tableau de bord HTML5 est lui aussi revisité : il peut être paramétré pour afficher une vue d'ensemble des performances de votre production sur le terminal de votre choix. Ce tableau de bord peut être créé individuellement à l'aide des KPI de production. Dans ce cadre, la structure modulaire facilite la configuration du tableau de bord.

Le tableau de bord de production affiche non seulement la productivité en temps réel, mais aussi des valeurs agrégées calculées à partir de votre historique de données, comme le nombre de commentaires ou l'affichage des activités et de la progression. Vous pouvez choisir parmi plusieurs affichages des analyses de données (graphiques, tableaux, etc.) pour mieux visualiser vos processus de production en cours et passés.